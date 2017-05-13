فلكية جدة : القمر الأحدب يقترن بزحل  .. الليلة



صراحة – فيصل القحطانى : افادت الجمعية الفلكية بجدة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد اليوم السبت 13 مايو 2017 وبعد بداية الليل ببضع ساعات وقوع القمر الأحدب بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران فوق الافق الجنوبي الشرقي وستظل الظاهرة مشاهدة لبقية الليل بالعين المجردة .

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة : ان كوكب زحل في الوقت الحالي يتحرك بالنسبة للراصدين على الارض ” تراجعيا ” نحو الغرب امام النجوم في دائرة البروج ، تلك الحركة التراجعية الظاهرية بدات في 6 ابريل الماضي وسوف تنتهي في 25 اغسطس المقبل وهذا يعني ان زحل الان تقريبا في افضل احواله في سماء الليل ، وسيقع في التقابل في 16 يونيو وفي ذلك التاريخ يكون منتصف افضل الشهور لرؤية زحل خلال 2017 .

الحركة التراجعية حيرت الراصدين القدماء للسماء ، لكننا اليوم نفهم انها مجرد خدعة بصرية ناتجه عن حركة الارض وحركة زحل كلا في مداره حول الشمس ، فكوكب زحل يظهر وكأنه يتحرك تراجعيا نحو الغرب بالنسبة للنجوم لان الارض تتحرك بشكل اسرع بكثير في مدارها حول الشمس مقارنه بزحل ، فالارض تدور حول الشمس حوالي 30 مرة لكل مرة واحدة يدور فيها زحل حول الشمس ، ولذلك فعندما نراقب زحل من الارض سوف يبدو لنا يتحرك نحو الغرب خلال بضعة اشهر قادمة .

ويجب عدم الخلط بين الحركة التراجعية للكواكب امام النجوم وبين الحركة الظاهرية اليومية لشروق وغروب الكواكب ، فالشروق والغروب اليومي للكواكب والشمس والنجوم هو نتيجة لدوران الارض حول محورها.

من ناحية اخرى ستبلغ حلقات زحل اقصى ميلانها باتجاه الارض في اكتوبر هذا العام وفي ذلك الوقت سوف يكون الجانب الشمالي للحلقات في قمة وضوحه عند استخدام التلسكوبات الصغيره وهو منظر لم نشاهده منذ العالم 2003 عندما كان الجانب الجنوبي للحلقات في اقصى ميلان له باتجاه الارض .