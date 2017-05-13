انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية غدًا بصبيا

صراحة – محمد المحسن : تبدأ يوم غدٍ, اختبارات نظام المقررات للمرحلة الثانوية بإدارة تعليم صبيا، حيث يبلغ عدد مدارسها 30 مدرسة، وعدد الطلاب والطالبات فيها 8313 طالب وطالبة ، كما تبدء كذلك اختبارات المرحلة المتوسطة، التي يبلغ عدد مدارسها 301 مدرسة وعدد طلابها 31,708 طلاب وطالبات .

وكانت إدارة تعليم صبيا, قد أنهت الاستعدادات كافة لانطلاق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وتوفير الوسائل التي تُعين الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات في أجواءً تربوية مناسبة، فيما تمنى مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس النجاح والتوفيق لجميع ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .

وكانت اختبارات النظام الفصلي للثانويات بتعليم صبيا, قد انطلقت الأربعاء الماضي بمتابعة مدير تعليم صبيا، حيث يبلغ عدد مدارس البنين والبنات التي تطبق النظام الفصلي 119 مدرسة ، وعدد الطلاب والطالبات 18,519 طالب وطالبة.