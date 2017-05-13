أمانة الشرقية تضبط موقع لنهل الرمال في ضاحية الملك فهد بغرب الدمام

صراحة – فيصل القحطانى : ضبطت بلدية غرب الدمام، بعد منتصف ليل أمس الجمعة الموافق 1438/8/16 هـ موقعا في ضاحية الملك فهد بغرب الدمام، يعمل عليه مجموعة من ناهلي الرمال، وذلك بعد مداهمته ميدانيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني:” داهم مسئولي بلدية غرب الدمام بتوجيه مسبق و بعد متابعه ورصد مواقع نهل الرمال في نطاق البلدية، موقعا في ضاحية الملك فهد، حيث تم ضبط شيول وأربع شاحنات يقومون بنهل الرمال وتجريف الاراضي وذلك بالتنسيق مع الدوريات الامنية، مشيرا إلى أنه :” تم حجز الشاحنات والمعدات ويتم التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لاستدعاء مُلاّك تلك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين”.

وشدد القحطاني على أن البلدية وبتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لن تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأوقات وتطبيق النظام بحقهم.

لافتا إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية والامانة في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة (940) الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات وسيتم التعامل معها فوراً ، كما دعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.