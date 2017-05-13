ضبط عصابة تخصصت في تزييف النقود بمكة

صراحة – محمد المحسن : صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت بتاريخ ١٥شعبان ١٤٣٨هـ من ضبط عصابة تخصصت في تزييف النقود مكونه من ثلاثة أشخاص من جنسية عربيه وقد عثر بحوزتهم علي مبالغ ماليه مزوره واجهزة حاسب الآلي وقطع نحاسية تستخدم في عمليه زخرفه النقود وطابعات ملونه ومن خلال سماع اقوالهم الاوليه اقرو بما نسب اليهم والإرشاد علي كيفية تزييف العملات وقد تم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص