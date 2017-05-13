إدارة “تعليم الجوف” توجه معلمي الرياضيات الجدد لمدارسهم

صراحة – محد المحسن : وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، معلمي “الدفعة الأولى” للرياضيات المعينين حديثاً في مدارس المنطقة.

وطالب مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي المعلمين التوجه للمدارس مباشرة، يوم الأحد المقبل، وهم: