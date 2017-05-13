إدارة “تعليم الجوف” توجه معلمي الرياضيات الجدد لمدارسهم

صراحة – محد المحسن : وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، معلمي “الدفعة الأولى” للرياضيات المعينين حديثاً في مدارس المنطقة.
وطالب مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي المعلمين التوجه للمدارس مباشرة، يوم الأحد المقبل، وهم:
|
الاسم
|
إلى قطاع
|
المدرسة الموجه إليها
|
احمد علي حمود الاحمدي
|
سكاكا
|
الامير بدر بن عبدالعزيز الثانوية
|
احمد محمد مبارك المطيري
|
سكاكا
|
عارف المسعر المتوسطة
|
احمد نافع محمد العوفي
|
سكاكا
|
أحد الثانوية
|
ايمن بخيت يحي المالكي
|
سكاكا
|
عبدالرحمن السديري الثانوية
|
أصيل مصلح دحيلان العوفي
|
طبرجل
|
ابن كثير الثانوية
|
بدر خالد محارب الرويلي
|
صوير
|
ابن رشد الثانوية
|
بدر سند معيبد الحربي
|
سكاكا
|
ابو عبيدة الثانوية
|
بسام محمد ابن ثامر الزبالي
|
دومة الجندل
|
اليمامة الثانوية
|
تركى كمى سعود الرشيدي
|
طبرجل
|
أبو سعيد الخدري المتوسطة
|
ثامر معيض سعيفان المطيري
|
سكاكا
|
اليرموك الثانوية
|
جاسم عمر بركة الله الصبحي
|
دومة الجندل
|
الزبير بن العوام الثانوية
|
حسام حمود بن حميد الصبحي
|
سكاكا
|
المثنى بن حارثة المتوسطة
|
حمدى عبدالله سعيد الجهني
|
سكاكا
|
عبدالرحمن السديري الثانوية
|
خالد عيد زيدان العمراني
|
سكاكا
|
الجوبة المتوسطة
|
رامي علي مسند الحربي
|
دومة الجندل
|
الزبير بن العوام الثانوية
|
سالم ناصر سعود السيف
|
سكاكا
|
الامير عبدالاله بن عبدالعزيز الثانوية
|
سامي سالم نوران الرشيدي
|
طبرجل
|
حمزة بن عبدالمطلب المتوسطة
|
سامي عاقل بن سليم المطيرى
|
طبرجل
|
قتيبة بن مسلم الثانوية
|
سامي عبدالله علي العنزي
|
طبرجل
|
قتيبة بن مسلم الثانوية
|
سامي مبيريك حصيني السلمي
|
سكاكا
|
الامير فهد بن بدر الثانوية
|
سامي نايض عايد الرشيدي
|
دومة الجندل
|
الامير نايف بن عبدالعزيز الثانوية
|
سرحان مطلق سرحان الحويطي
|
سكاكا
|
عارف المسعر المتوسطة
|
سعود بن صمدان بن منور الحربي
|
ميقوع
|
معاوية بن ابي سفيان المتوسطة
|
سعود عوض معيصر الرويلي
|
سكاكا
|
أحد الثانوية
|
سفيان سلطان ثلاب الرحيلي
|
دومة الجندل
|
الملك سعود الثانوية
|
سلطان عايد بن عبدالله الحربي
|
طبرجل
|
الفرقان المتوسطة
|
سلطان عواد مرزوق الجهني
|
دومة الجندل
|
الامير نايف بن عبدالعزيز الثانوية
|
سلطان قناص سحاب الشمري
|
دومة الجندل
|
الشيخ ابن باز الثانوية
|
سليمان علي بن سليمان الهبيش
|
طبرجل
|
حمزة بن عبدالمطلب المتوسطة
|
شافي مظهور طلب الشمري
|
سكاكا
|
الامير فهد بن بدر الثانوية
|
صالح علي عثمان الشقيران
|
طبرجل
|
طبرجل المتوسطة
|
صالح محمد صالح القيضي
|
صوير
|
الخندق الثانوية
|
صالح محمد صالح المريخي
|
طبرجل
|
الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتوسطة
|
ضيف الله أحمد ضيف الله الرشيد
|
طبرجل
|
الفياض الثانوية
|
طارق هليل ملهي الشراري
|
طبرجل
|
خالد بن الوليد الثانوية
|
عبدالرحمن جمعه سلامه العطوي
|
سكاكا
|
الجزيرة الثانوية
|
عبدالرحمن سعود وريور الحربي
|
سكاكا
|
الاندلس الثانوية
|
عبدالرحمن عبدالله حزام المطيري
|
طبرجل
|
عين جالوت الثانوية
|
عبدالرحمن علي مقبل الحربي
|
طبرجل
|
طبرجل المتوسطة
|
عبدالرحمن غازي خليف الحربي
|
سكاكا
|
الامير فهد بن جلوي المتوسطة
|
عبدالرحمن فايز أحمد المحمد
|
دومة الجندل
|
الملك سعود الثانوية
|
عبدالرحمن مبارك عالي الصبحي
|
سكاكا
|
الجزيرة الثانوية
|
عبدالسلام عبدالله سليمان الشبعان
|
سكاكا
|
الاندلس الثانوية
|
عبدالكريم عبدالله مسلم العطوي
|
سكاكا
|
اليرموك الثانوية
|
عبدالكريم عبدالله معيوض السواط
|
طبرجل
|
أبو سعيد الخدري المتوسطة
|
عبدالله دخيل مبارك العيد
|
صوير
|
زلوم الثانوية
|
عبدالله سالم عسم الشمري
|
سكاكا
|
الامام مسلم المتوسطة
|
عبدالله عائض بن سافر المطيري
|
طبرجل
|
عين جالوت الثانوية
|
عبدالله عسكر على الحربي
|
سكاكا
|
الامير عبدالاله بن عبدالعزيز الثانوية
|
عبدالله علي نويفع الرشيدي
|
طبرجل
|
الفياض الثانوية
|
عبدالله عمر عمير المعبدي
|
سكاكا
|
عبدالرحمن السديري الثانوية
|
عبدالله محمد حزام الشهرى
|
طبرجل
|
حمزة بن عبدالمطلب المتوسطة
|
عبدالله مسعد بن ربيع الحربي
|
دومة الجندل
|
اليمامة الثانوية
|
عبدالله ملفى حامد الجهنى
|
سكاكا
|
جابر بن حيان الثانوية
|
عبدالمحسن وراد محسن الرويلي
|
صوير
|
البراء بن مالك المتوسطة
|
عبدالملك معلث عليثه الحربي
|
صوير
|
صوير المتوسطة
|
عطاالله حمود خضران الرشيدي
|
صوير
|
زلوم الثانوية
|
علي سالم بن عوده الشوامين
|
طبرجل
|
ابن كثير الثانوية
|
علي عبدالرحمن غرمان الشهري
|
طبرجل
|
خالد بن الوليد الثانوية
|
عمر حسن غازي الحربي
|
سكاكا
|
الامير بدر بن عبدالعزيز الثانوية
|
عمر سليم سليم الصاعدي
|
دومة الجندل
|
سعد بن عبادة الثانوية
|
عمر مريح عبدالرحمن الشمري
|
سكاكا
|
ابو عبيدة الثانوية
|
عمر نايف على الحربي
|
سكاكا
|
الفيصل المتوسطة
|
عواد ونيس عواد الشمري
|
سكاكا
|
عمر بن الخطاب المتوسطة
|
عيسى سند جريذي الرشيدي
|
طبرجل
|
طلحة بن عبيدالله المتوسطة
|
فارس ابراهيم حميد الصبحي
|
سكاكا
|
الوليد بن عبدالملك المتوسطة
|
فارس رشيد محمد الرشيدي
|
سكاكا
|
الفيصل المتوسطة
|
فارس هايش الدمثي الفهيقي
|
صوير
|
الخندق الثانوية
|
فهد عبدالله بن عبدالرحمن الجمعه
|
طلعة عمار
|
كعب بن مالك المتوسطة
|
فهد محمد بن عطيه الزهراني
|
طبرجل
|
حراء المتوسطة
|
فؤاد سالم جميعان الرديهي
|
دومة الجندل
|
دومة الجندل المتوسطة
|
فيصل حميد نصار الصبحي
|
طبرجل
|
مؤتة الثانوية
|
فيصل عبدالله بن حضاض المطيرى
|
صوير
|
الامير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية
|
فيصل معوض عقيل المطيري
|
طبرجل
|
الفرقان المتوسطة
|
ماجد عبيد صميد الرفاعى
|
صوير
|
زلوم الثانوية
|
مازن سالم بن رويجح المحمدي
|
سكاكا
|
أحد الثانوية
|
مازن عبدالله بن عبدالرحمن المانع
|
طبرجل
|
ابو ذر الغفاري المتوسطة
|
محمد خميس غدير الرويلي
|
صوير
|
ابن رشد الثانوية
|
محمد سعد محمد السلمان
|
طبرجل
|
الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتوسطة
|
محمد سعيد صميدان الحجوري
|
صوير
|
الامير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية
|
محمد عويض حميد الجهني
|
سكاكا
|
الامير فهد بن بدر الثانوية
|
محمد فرج بن فريج الحربي
|
طبرجل
|
مؤتة الثانوية
|
مروان مسفر مسلم الجهني
|
طبرجل
|
طبرجل المتوسطة
|
مساعد شحاذه جاهم الشراري
|
طبرجل
|
خالد بن الوليد الثانوية
|
مسلم ميزان عطيه الزبالي
|
دومة الجندل
|
عثمان بن عفان المتوسطة
|
مشاري سليم على السنانى
|
سكاكا
|
اشبيلية المتوسطة
|
مشاري عبدالله ملفي الحربي
|
ميقوع
|
معاوية بن ابي سفيان المتوسطة
|
مشاري علي جبري الخضيري
|
سكاكا
|
نهاوند الثانوية
|
مشاري فرج منور الرشيدي
|
سكاكا
|
الامير عبدالاله بن عبدالعزيز الثانوية
|
معاذ ناصر عبدالله الرسيني
|
طبرجل
|
مؤتة الثانوية
|
ممدوح مبارك سليم الشراري
|
سكاكا
|
ابو عبيدة الثانوية
|
نداء محمد ناصر الحربي
|
طبرجل
|
عين جالوت الثانوية
|
يزيد منصور غضيان العنزي
|
سكاكا
|
اليرموك الثانوية