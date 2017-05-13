(اسألني عن صحة اللحوم) تطلق حملة توعوية للمستفيدين من المسالخ بالمنطقة الشرقية

صراحة – نواف العايد : تطلق أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة بإدارة المسالخ وصحة اللحوم في وكالة الخدمات حملة توعوية تستهدف مستفيدين المسالخ بالمنطقة الشرقية، وذلك صباح غد الأحد الموافق ١٨/٨/١٤٣٨هـ، في مسلخ الدمام المركزي، وتأتي هذه الحملة تحقيقا لهدف التثقيف والتوعية والإرشاد، كما تأتي أيضا في الوقت الذي تشهد فيه المسالخ المركزية اقبالا واسعا مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الادارة العامة لصحة البيئة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشهيل أن الإدارة العامة لصحة البيئة والمتمثلة بإدارة المسالخ وصحة اللحوم ستبدأ حملتها التوعوية يوم غد الأحد وستستمر لمدة أسبوع كامل، مستهدفة المستفيدين في المسلخ المركزي، تحت عنوان (اسألني عن صحة اللحوم).

وأضاف الشهيل :” أن الهدف من الحملة توعية المستفيدين بعدة مواضيع فيما يخص صحة اللحوم، والتي تتضمن :”من أين شراء اللحوم، أساليب الغش عند البيع، اسلوب التذكية الشرعية، الأمراض المنتشرة في اللحوم، أحكام الاعدام الجزئي / الكلي، طريقة نقل اللحوم الصحيحة” مشيرا إلى أنه سيتم من خلال الحملة توزيع بعض المنشورات التوعوية حول صحة اللحوم مع التركيز على ثلاثة رسائل وهي :أهمية وجود الطبيب البيطري وأنه خط الدفاع الاول لحماية المستهلك، وأهمية الذبح في المسالخ المعتمدة لضمان الذبح على الطريقة الشرعية من التسمية واستقبال القبلة وضمان صحة العاملين لعمليات الذبح والسلخ بوجود الشهادة الصحية لديه، اضافة إلى ضمان صحة وسلامة اللحوم بالكشف البيطري عليها. كما تتضمن الرسالة التوعوية الثالثة أهمية الارشاد بخصوص كيفية الوصول الى الغذاء الآمن في التسوق وحسن التداول لها في المنزل من طريقة الحفظ وغيرها”.

وشدد الشهيل على أن هذه الحملات التوعوية تأتي امتدادا للخطط التوعوية لمسالخ المنطقة، بالإضافة إلى حرص الإدارة العامة لصحة البيئة على سلامة المواطنين .