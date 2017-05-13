تعليم الليث يفتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات

صراحة – محمد المحسن : أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التدريب والابتعاث عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ .

وأوضح مدير التدريب و الابتعاث في تعليم الليث محمد بن إبراهيم الحسني أن وزارة التعليم قد خصصت لمنسوبي الإدارة ٢٢ مقعداً لدراسة الماجستير في التخصصات التالية : “المناهج وطرق التدريس ، والإدارة التربوية ، والتوجيه و الإرشاد الطلابي ، والتربية الفنية والتربية الرياضية ، وأصول التربية ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين ، والتربية الخاصة ، والتقنيات وتكنولوجيا التعليم ، والقياس و التقويم ، وتعليم الكبار ، والبحث العلمي و الاحصاء التربوي”، فيما حددت الوزارة ١٠٠ معقد لدرجة الدكتوراه للمتقدمين على مستوى المملكة كافة .

و دعا الحسني , المعلمين الراغبين في الترشيح ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الإيفاد من شاغلي الوظائف التعليمية تقديم جميع الأوراق والمسوغات المطلوبة إلكترونياً بصيغة (pdf) ، على بريد مشرف الإيفاد : shameel.g2011@gmail.com ، في موعد أقصاه ٦ /٩ /١٤٣٨هـ ، علماً بأنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لجميع المتقدمين في وقت لاحق .