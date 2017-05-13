مقتل شخصين في إطلاق نار عبر حدود كشمير

صراحة – وكالات : أعلن متحدث باسم الجيش الهندي أن رجلا وابنته قتلا، وأصيب ثلاثة من أقاربهما في الجزء الهندي من منطقة كشمير المتنازع عليها، عندما أطلق الجيش الباكستاني النار عبر الحدود.

وأوضح المتحدث اللفتنانت كولونيل مانيش ميهتا أن قذيفة “مورتر” أصابت منزلا في قرية قريبة من خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وقال ميهتا إن: “القوات الباكستانية أطلقت النار عشوائيا” مشيرا إلى أن هذه القوات أطلقت النار بأسلحة مختلفة من أسلحة صغيرة إلى قذائف “مورتر” في قطاع “نوشيرا”. وأن القوات الهندية ردت “بقوة وفاعلية” مؤكدا أن السلطات الهندية أغلقت جميع المدارس في المنطقة.

ويعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه في المنطقة خلال أيام، فقد قتلت يوم الخميس امرأة وأصيب زوجها عندما أطلق الجيش الباكستاني النار عبر الحدود التي تقسم كشمير‭ ‬إلى شطرين.