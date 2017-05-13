جامعة الحدود الشمالية تجرى الاختبار التحريرى للمرشحين على وظائفها الأربعاء المقبل

صراحة – نواف العايد : دعت جامعة الحدود الشمالية المرشحين والمرشحات على الوظائف الادارية والفنية المعلنة سابقاً, إلى الحضور لموعد الاختبار التحريري, وذلك يوم الأربعاء القادم في مدينة عرعر .

وأوضح الناطق الرسمي للجامعة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الدكتور مفضي الشراري, أن مجموع عدد المتقدمين والمتقدمات بلغ 21337 متقدماً ومتقدمة، وبلغ عدد المرشحين والمرشحات لدخول الاختبار التحريري

بعد أن تم فرز المسابقة من قبل شركة متخصصة في الموارد البشرية أوكلتها لها الجامعة رغبة منها في تسريع المسابقة مع الدقة في الانجاز والموضوعية في العمل والحياد المأمول لحفظ حقوق المتسابقين, 13340 مرشحاً ومرشحة, منهم 5672 رجل، و 7371 فتاة, مشيراً الى ما أقرته الخدمة المدنية بعد أن استبعدت بعض الطلبات التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة .

وأكد الشراري, أن التصحيح سيكون آلي دون أي تدخل بشري، كما أن مدير الجامعة أكد على الاحتفاظ بنتائج المسابقة لمدة ستة أشهر على الأقل لمن له أي تظلم وأن الجامعة حريصة على حقوق المتسابقين من خلال الوضوح والشفافية كما كان في المسابقات الماضية،