تتويج فريق القادسية بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

صراحة – الرياض : توج نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل فريق نادي القادسية لكرة قدم الصالات بعد تحقيقه كأس بطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الحالي، عقب فوزه في مرحلة الإياب

من المباراة النهائية على فريق الاتفاق بنتيجة (7/2) أمس، في حين انتهت مباراة الذهاب بفوز الاتفاق (6/4).

وسلّم ياسر المسحل بعد نهاية المباراة فريق القادسية كأس المسابقة والميداليات الذهبية ومكافئة مالية 200 ألف ريال، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي، فيما سلّم فريق الاتفاق الميداليات الفضية ومكافئة مالية قدرها 100 ألف ريال، كما تم تسليم فريق نادي مصدة الميداليات البرونزية ومكافئة مالية 50 ألف بعد تحقيقه المركز الثالث .