تعليم الرس ينهي الاستعدادت التقنية الأولية تمهيدا لفتح رغبات النقل الداخلي

صراحة – الرس : أنهت إدارة تعليم الرس ممثلة بشؤون المعلمين جميع الاستعدادات الأولية والتقنيّة في نظام نور وذلك تمهيداً لتحديد مواعيد فتح وإغلاق النظام لإدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات. حيث سيكون إدخال الرغبات هذا العام مقصورًا على نظام نور الإلكتروني وذلك سعيا من وزارة التعليم نحو توحيد الإجراءات والأنظمة الإلكترونية بما يضمن سلامة المعلومات وجودة مخرجاتها.

من جانبه أكد رئيس شؤون المعلمين بتعليم الرس أ.يوسف العامر بأنه لن يتم استقبال أي طلب نقل أو تحديد رغبة إلا عن طريق النظام الموحّد (نور) وسوف يكون كل معلم ومعلمة مسؤولاً مسؤولية تامة عن الرغبات المُدخلة من المستخدم الخاص به، داعيًا زملاءه المعلمين والمعلمات إلى أهمية التقيّد بالمواعيد التي سوف يتم الإعلان عنها قريبا وتتمثّل في موعد فتح إدخال الرغبات وموعد إغلاقه؛ وذلك حتى يتم إنهاء الاجراءات اللازمة من عمليات تقنية لإخراج الحركة في موعدها المحدد.