تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث

صراحة – الليث : تواصل إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد ( بنين ) تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري بوحدة الخدمات الإرشادية، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والتعليمية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات ، وذلك ضمن حزمة من البرامج التي يقدمها القسم ، بمشاركة نخبة من مشرفي الوحدة الإرشادية ومشرفي التوجيه والإرشاد ، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات .

ويستمر الهاتف الإرشادي والاستشاري إلى آخر يوم في الاختبارات ، وتستقبل الوحدة الإرشادية الاتصالات والاستفسارات على الهاتف الإرشادي الاستشاري ( ٠١٧٧٤٢٠٩٨٩ ) .

بدوره أوضح المشرف على الوحدة الإرشادية سالم بن عبدالله الزبيدي أن الهاتف الإرشادي والاستشاري من البرامج التي قامت الوحدة الإرشادية بتطويره حرصا على استمراريته و ديمومته والتنوع في موضوعاته ومخرجاته خدمة للبرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية، التي تلامس احتياجات الطلاب النفسية والتربوية.

من جانب آخر أكد رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عبد الله بن سعيد الزبيدي ، توفير القسم لكافة الإمكانات المادية والبشرية في سبيل تحقيق نجاح رسالة الهاتف الإرشادي والاستشاري ، واسهامه كذلك مع بقية الخدمات والبرامج الإرشادية في التوجيه والإرشاد قبل وأثناء فترة الاختبارات والتي تساعد على تهيئة البيئة التربوية السليمة في نجاح وتفوق أبنائنا الطلاب.