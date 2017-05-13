حريق في ناقلة بترول بميناء إماراتي يسفر عن حالة وفاة وإصابات

صراحة – واس : تسبب حريق هائل اندلع في ناقلة مواد بترولية في ميناء الحمرية الاماراتي بوفاة شخص واصابة 3 ونجاه 13 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية.

وقال بيان صحفي عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة نقلته وكالة الانباء الاماراتية ان كوادر الدفاع المدني في الإمارة وحرس السواحل وإدارة ميناء الحمرية سيطرت اليوم على حريق هائل اندلع في ناقلة مواد بترولية تحمل علم بنما اسفر عن حالة وفاة و3 اصابات ونجاة 16 شخصا .

وأوضح البيان ان كوادر الإنقاذ تمكنت من التصدي لامتداد الحريق في منطقة ميناء الحمرية ليجري تأمين سلامة المنطقة التي تتواجد فيها بواخر وخزانات بترول ومصانع مختلفة.