وزير العمل يفتتح مركز رعاية الأيتام بحفر الباطن

صراحة – واس: افتتح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم مبنى مركز رعاية الأيتام التابع لجمعية البر الخيرية في محافظة حفر الباطن بعد توسعته وتأهيله .

وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية سليمان بن عبدالرحمن الثنيان كلمة أبرز فيها دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين للجهود التنموية الجبارة التي تضع رقي وكرامة إنسان هذا البلد نصب عينها، مثمناً للوزارة برامجها ودعمها الناهض لقطاع العمل الخيري، متمنيًا لكافة جهود التحول من الدور الرعوي إلى التنموي بالتوفيق والسداد .

عقب ذلك دشن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية توسعة وتأهيل مبنى مركز رعاية الأيتام، واطلع على تقرير مرئي يحكي تفاصيل هذا التوسع وأهدافه والمرافق التي تم استحداثها لرفع كفاءة البرامج التنموية التي يقدمها المركز، أعقبها لوحة إنشادية ومسيرة فنية لأبناء المركز .

إثر ذلك ألقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة بهذه المناسبة أزجى فيها خالص الثناء والدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لما يلاقيه قطاع العمل الخيري من دعم ومؤازرة، شاكراً لمحافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، ولمجلس إدارة الجمعية وكافة العاملين والداعمين جهودهم .

وأثنى معاليه على هذا الإنجاز، عاده أنموذجا وتجربة رائعة ومميزة .

وفي ختام الحفل كرّم معالي الوزير داعمي المركز من رجال الأعمال والمؤسسات والأوقاف، وتسلم معاليه هدية تذكارية بهذه المناسبة، وتجول في مرافق المركز وما تم استحداثه من معامل وقاعات وصالات، استمع خلالها لشرح مفصل عن كافة البرامج والمشروعات التي يضطلع بها المركز في خدمة أيتام محافظة حفر الباطن.

وكان معالي الدكتور الغفيص قد زار مركز رعاية اليتيمات، توجه بعدها لمقر جمعية البر الخيرية ملتقيا مجلس إدارة الجمعية واطلع على مشروعاتها وخدماتها.