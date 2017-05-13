“مركز الأمن الالكترونى” ينشر آخر المستجدات حول فيروس الفدية

صراحة – الرياض: أوضح مركز الأمن الالكترونى آخر المستجدات حول هجمات طلب الفدية (Ransomware) في 10 تغريدات على حسابه الرسمى بموقع تويتر وهى كالتالى:

1-رصد مركز الأمن الإلكتروني هجمات عالمية بنوع طلب الفدية Ransomware تم على إثرها إصابة جهات عديدة خارج المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2-هجمات الفدية تقوم بمنع الوصول لملفات الجهاز وغالباً عن طريق تشفير تلك الملفات ثم فكها في حال الدفع للمهاجم

3-يقوم المركز الآن بالتحقق من الهجمات بتقييم الخطر على المملكة والجهات الحيوية المحتمل وجود نقاط ضعف في شبكاتها يمكن أن تستغل في هذه الهجمة

4-وكان المركز قد أرسل تحذيراً للجهات الحكومية والحيوية المشتركة معه في برنامج مشاركة المعلومات عن هذه الثغرة الأمنية بتاريخ 18/4/2017

5-كما تم إرسال تحذير مباشر للجهات التي يرى المركز أن لديها ضعف في أنظمتها الإلكترونية ومعرضة لهذه الإصابة

6-الهجمة على مستوى عالمي في انخفاض اليوم السبت. وما زال المركز يتابع الحالة العامة في المملكة للجهات الحكومية والحيوية

7-البرمجية التي وراء الهجمة كانت تقوم بالتحقق من أنه تم تسجيل أحد النطاقات على الانترنت قبل الانتشار

8-وهذا النطاق تم تسجيله بالأمس مما ساهم في إيقاف الهجمة على المستوى العالمي

9-المركز ينصح بمسح الشبكات بمكافح فيروسات محدث للتأكد من خلوها من البرمجية التي خلف الهجمة حتى لو لم تكن مفعلة

10-كما يوصي المركز بتحديث الأنظمة لإغلاق الثغرات والإحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منفصل عن الشبكة واختبارها بشكل دوري