الهلال يحقق المراكز الأولى في بطولة المملكة للإسكواش

صراحة – واس : حقق لاعب الهلال العابد الحازمي لقب بطولة السعودية المفتوحة للعمومي للعبة الإسكواش وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض مؤخرا بمشاركة 21 لاعباً يمثلون 7 أندية التي تعد آخر بطولات الموسم الجاري .

وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب العابد الحازمي فيما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب نادي الهلال عيد العتيبي الميدالية الفضية

ومكافأة مالية ، ونال زميله ناصر الحازمي صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية فيما حصل على المركز الرابع زميله عبدالله بو رقه حيث تسلم مكافأة مالية مقدمه من اتحاد اللعبة .