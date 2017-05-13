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13 مايو, 2017   2185

مدني الباحة ينبه إلى توقعات بأمطار رعدية على محافظات المنطقة

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صراحة – الباحة : نبه مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة من توقعات بتواجد تشكيلات من السحب المنخفظة والمتوسطة الارتفاع لهذا اليوم على محافظات منطقة الباحة – بمشيئة الله – تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتنتهي ساعة 10 مساء اليوم .
وأهاب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مذكرا الجميع بأن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة .

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