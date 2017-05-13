حرس الحدود بالجوف يحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة إمفيتامين

صراحة – الجوف : تمكنت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف فجر اليوم، من إحباط محاولة تهريب مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة العربية السعودية البرية من الأراضي الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي : إنه وفِي إطار تنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في التصدي لعمليات تهريب المخدرات بكافة أشكالها عبر حدود المملكة البرية والبحرية ،التي تستهدف المملكة بالمخدرات للنيل من أبناءها، فقد تمكنت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف ، بتوفيق الله فجر يوم السبت الموافق 17 /8/ 1438هـ ، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الأراضي الأردنية ، حيث تم رصد مركبة بعد الإشتباه بها في حدود مسؤوليات قطاع العيساوية، تسير مطفأة أنوارها وعلى الفور تم توجيه الكاميرات للمتابعه وتحرك قوة متكاملة من الدوريات لاعتراضها والتأكد من وضعها الا أن سائقها بادر بالإسراع للهروب بمحاولة منه في تضليل رجال حرس الحدود وعلى الفور تمت مطاردته ومحاصرته والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف ، وبتفتيش المركبة عثر على ما مجموعه (2100000) مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون).

وأشار العقيد الحربي إلى أنه تم المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال المركبه والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين.