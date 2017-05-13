أخضر اليد يواجه تركيا غدًا فى نهائى دورة التضامن الإسلامية

صراحة – الرياض : يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع منتخب تركيا غدا على نهائي دورة التضامن الإسلامية الرابعة المقامة في العاصمة الاذربيجانية باكو .

وكان المنتخب التركي قد بلغ النهائي بعد تخطيه للجزائر بنتيجة 26-23 .

ويتطلع أخضر اليد إلى تعطيل مفاتيح القوة في المنتخب التركي القوي للانتصار وتحقيق الذهب لأول مرة في تاريخه بعد أن حصل على الفضية في الدورة السابقة .

وكان الاخضر قد واصل انتصاراته في البطولة حيث لم يخسر حتى الان بعد فوزه على منتخبات الجزائر و اذربيجان و باكستان و العراق ، كما أن المنتخب التركي لم يخسر حتى الان بعد فوزه على العراق والاردن والمغرب والجزائر .

من جهته أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي عن سعادته بالانتصار على العراق في الدور نصف النهائي من دورة التضامن الإسلامية وقال :” الحمد الله أولا على ما وصلنا له من المنافسة على الذهب ، بعد تغلبنا على العراق الذي تطور كثيرا وفاجأنا بمستواه الكبير وكان ندا لنا طيلة الشوط الأول وثلثي الشوط الثاني لكن خبرة لاعبينا وتألق الحارس نواف المطيري حين دخوله الشوط الثاني الدور الكبير في تقدمنا “.

وأضاف الخليوي بقوله :” رغم أن الإرهاق الشديد الذي يعاني منه لاعبونا وبالرغم أيضا من قوة تركيا عندما نلعب المباراة النهائية غدا إلا أن أبطالنا سيكونون عند مستوى الحدث ويحققوا الذهبية بإذن الله”.