المملكة تشارك في التصويت لاختيار الأمين العام الجديد لمنظمة السياحة العالمية

صراحة – الرياض : شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمس الجمعة، في الجلسة الثانية للاجتماع الدوري “105” للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة السياحة العالمية الذي يعقد في العاصمة الاسبانية مدريد.

وركزت أعمال الجلسة الثانية لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، التي شارك فيها 33 دولة عضواً، على اختيار أمين عام جديد للمنظمة للفترة من 2018 إلى 2021م، وقد شاركت المملكة في التصويت على اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة، ممثلة عن إقليم الشرق الأوسط في المنظمة.

وقدم المرشحون الخمسة لمنصب الأمين العام، من دول “كولومبيا، كوريا الجنوبية، البرازيل، زيمبابوي، جورجيا” عروضاً عن أبرز وأهم ما تتضمنه حملاتهم الانتخابية من برامج وأنشطة مستقبلية للارتقاء بقطاع السياحة على المستوى العالمي.

وشهدت الانتخابات منافسة حادة وشفافة، بما يؤكد تصاعد أهمية السياحة على الأجندة العالمية، فيما أشاد جميع المشاركين في المجلس التنفيذي بمعالي الأمين العام الحالي للمنظمة الدكتور طالب الرفاعي، مثمنين جهوده في تطوير السياحة عالمياً.

وفي نهاية الجلسة الانتخابية التي تمت على مرحلتين، تم إعلان فوز مرشح جمهورية جورجيا السيد زوراب بولوليكا شفيلي بمنصب أمين عام المنظمة للفترة من 2018 وحتى 2021م.

يشار إلى أن أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية الجديد التقى أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث استعرض برنامجه الانتخابي والخطط والأنشطة التي يعتزم تنفيذها في حال فوزه بالانتخابات.

كما سبق للمرشحين للمنصب من كل من دول زيمبابوي وكوريا الجنوبية والبرازيل الالتقاء بسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني انطلاقا من ثقل المملكة وأهمية الدور الذي تقوم به كأحد ابرز واهم الأعضاء الفاعلين في المنظمة.