مصرع شخصين فى حادث اصطدام سيارتين على طريق المخواه – الباحة

صراحة – محمد المحسن : أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة الهلال الاحمر بالباحة ” 997 ” عن حادث اصطدام سيارتين في تمام الساعهً 7:01 من صباح هذا اليوم و ذلك في طريق المخواه – الباحة بداية طلوع عقبة الملك فهد،و قد تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف المخواة .

و أضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع أتضح وجود حالتين متوفيه بالموقع و حالة واحدة اصابتها متوسطة تم الكشف عليها والتعامل معها إسعافياً بالموقع و بعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواة العام .