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13 مايو, 2017   3772

مصرع شخصين فى حادث اصطدام سيارتين على طريق المخواه – الباحة

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صراحة – محمد المحسن : أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة الهلال الاحمر بالباحة ” 997 ” عن حادث اصطدام سيارتين في تمام الساعهً 7:01 من صباح هذا اليوم و ذلك في طريق المخواه – الباحة بداية طلوع عقبة الملك فهد،و قد تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف المخواة .
و أضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع أتضح وجود حالتين متوفيه بالموقع و حالة واحدة اصابتها متوسطة تم الكشف عليها والتعامل معها إسعافياً بالموقع و بعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواة العام .

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