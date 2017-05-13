مصرع 3 عناصر من الجيش الليبي في انفجار جنوب غرب درنة

صراحة – وكالات : قال مصدر عسكري ليبي السبت، إن ثلاثة عناصر من الجيش الليبي لقوا حتفهم الجمعة، في انفجار لغم أرضي بمحور ظهر الأحمر جنوب غرب بلدة درنة شرق البلاد.

وأضاف المصدر، الذي لم يتم تسميته، لموقع “بوابة الوسط”، أن عددا من الجنود أصيبوا أيضا جراء الانفجار.

ومن جهة أخرى، هزت 3 انفجارات قوية ليلة الجمعة العاصمة الليبية طرابلس، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من حديقة الحيوان بمنطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس، والتي تتخذها مجموعة مسلحة تعرف باسم “ميليشيا غنيوة” مقرا لها.

كما ذكر المركز الإعلامي لعملية “فجر ليبيا”، أنها استهدفت معاقل المدعو عبد الغني الككلي، التي تعرف باسم “ميليشيا” غنيوة، بالهاون وبعض الأسلحة الثقيلة، مؤكدة أنها وجهت بعض الإصابات الدقيقة والمباشرة لمخزن الأسلحة داخل الحديقة.

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من محاولة بعض الأطراف، التي لم يسمها، إدخال العاصمة في دوامة جديدة من العنف ليتسنى لهم تحقيق مصالح خاصة يعجزون عن تحقيقها دون فوضى وإشهار السلاح، وفقا لبيان أصدره المجلس.

وأكد المجلس الرئاسي أنه لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون.

ومن جانبه، صرح مصدر بطرابلس لـ”بوابة الوسط”، أن البوابات الأمنية انتشرت في مداخل العاصمة طرابلس خاصة الشرقية منها والجنوبية بعد تحريك مجموعات مسلحة مناوئة للاتفاق السياسي قواتها في مناطق وادي الربيع وصلاح الدين وقرب مطار طرابلس.

وأشار المصدر إلى خشية حقيقية من وقوع صدام بين التشكيلات العسكرية المؤيدة لحكومة الوفاق والأخرى المعارضة لها، حيث يسمع سكان بعض أحياء العاصمة من حين لآخر أصوات رشقات رصاص لفترة قصيرة.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها، وهي حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.