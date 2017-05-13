نتائج المنتخبات السعودية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة

صراحة – واس : حل لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع سراج آل سليم في المركز الخامس في منافسات وزن 56 كجم اليوم ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو .

كما حقق لاعب منتخب الجودو عيسى مجرشي المركز السادس في منافسات وزن 66 كجم , وحل زميله سليمان حماد في المركز السابع في نفس الوزن.

وجاء لاعب منتخب الكاراتيه عماد المالكي خامس الترتيب في منافسات وزن 60كجم , ونال زميله فهد الخثعمي المركز الخامس في منافسات وزن 67 كجم وحل سلطان الزهراني سادساً في منافسات وزن 75كجم.

وفي منافسات الرماية حل الرامي مسفر العماري ثامناً في مسابقة البندقية الهوائية 10م , وفي منافسات السباحة حل السباح يوسف بوعريش في المركز الثامن في الدور نصف النهائي لسباق 100م فراشة، فيما نال زميله محمد العتيبي المركز السابع في سباق 50م صدر.

وفي منافسات الجمباز خرج اللاعبان جعفر الصائغ وعلي الجمعان من الأدوار التمهيدية لمسابقة جهاز الحلق.