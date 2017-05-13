“مشاعر رمضانية” محاضرة بتعاونى محايل غدًا

صراحة – محمد المحسن : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محايل مساء غد الأحد أربع محاضرات ، وتأتي المحاضرة الأولى بعنوان ” مشاعر رمضانية “، يقدمها علي أحمد المطري وذلك بجامع صلاح الدين الأيوبي بالحيلة الشرقي ، وتاتي المحاضرة الثانية بعنوان ” بيوت رمضانية ” وهي محاضرة نسائية تقام بعد صلاة العصر مباشرة يلقيها مشرف مفرح الشهري بدار الضياء.

وتحمل المحاضرة الثالثة بعنوان ” هبت نسائم رمضان ” يقدمها مشرف بن مفرح الشهري، وذلك بجامع القواعد.

فيما تأتي المحاضرة الرابعه بعنوان “المفطرات في رمضان ” يقدمها علي جابر آل هيصم بجامع التعاون.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن برامج المكتب للعام الحالي.