صراحة – محمد المحسن : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال ألمع بعد غد ” الإثنين ” محاضرة بعنوان ” كيف نستقبل رمضان ” يلقيها إبراهيم علي السلمي وذلك بجامع ثلوث حسوة جنوب رجال ألمع.
وتأتي هذه المحاضره ضمن برامج المكتب للعام الحالي.
تعاونى رجال ألمع ينظم محاضرة “كيف نستقبل رمضان” بعد غد
صراحة – محمد المحسن : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال ألمع بعد غد ” الإثنين ” محاضرة بعنوان ” كيف نستقبل رمضان ” يلقيها إبراهيم علي السلمي وذلك بجامع ثلوث حسوة جنوب رجال ألمع.
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