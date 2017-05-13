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13 مايو, 2017   1794

تعاونى رجال ألمع ينظم محاضرة “كيف نستقبل رمضان” بعد غد

محاضرات34-150x15011-136-150x150 صراحة – محمد المحسن : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال ألمع بعد غد ” الإثنين ” محاضرة بعنوان ” كيف نستقبل رمضان ” يلقيها إبراهيم علي السلمي وذلك بجامع ثلوث حسوة جنوب رجال ألمع.
وتأتي هذه المحاضره ضمن برامج المكتب للعام الحالي.

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