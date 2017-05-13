تعاونى رجال ألمع ينظم محاضرة “كيف نستقبل رمضان” بعد غد

صراحة – محمد المحسن : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال ألمع بعد غد ” الإثنين ” محاضرة بعنوان ” كيف نستقبل رمضان ” يلقيها إبراهيم علي السلمي وذلك بجامع ثلوث حسوة جنوب رجال ألمع.

وتأتي هذه المحاضره ضمن برامج المكتب للعام الحالي.