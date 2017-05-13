دورة ألعاب التضامن الإسلامي : المنتخبات السعودية تشارك في 8 منافسات غداً

صراحة – واس : تخوض المنتخبات السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو غداً 8 منافسات إضافة إلى نهائي كرة اليد الذي يجمع السعودية وتركيا.

ويفتتح المنتخب السعودي لكرة الماء مشاركته في الدورة بلقاء نظيره الإيراني عند الثالثة والنصف عصراً بتوقيت المملكة , حيث تجرى المنافسات من مجموعة واحدة تضم إندونيسيا وتركيا وإيران والمستضيف أذربيجان إضافة للسعودية.

واستعد الأخضر للدورة من خلال إقامة معسكر في القاهرة لمدة 17 يوماً خاض خلالها عدد من المباريات الودية.

وفي منافسات الجودو التي تقام عند العاشرة صباحاً يلتقي اللاعب السعودي عبدالكريم البيشي مع لاعب الإمارات في وزن تحت 90كجم، فيما يواجه سلطان المنيع لاعب أذربيجان في وزن تحت 100كجم.

وفي منافسات رفع الأثقال يدخل الثنائي عباس العبدالعال وفيصل السلمي مسابقة وزن 62كجم عند الـ12 ظهراً , وفي منافسات السباحة يخوض محمد العتيبي سباقي 200م متنوع فردي و200م صدر عند العاشرة صباحاً.

ويواصل المنتخب السعودي للرماية مشاركته في الدورة غداً عند التاسعة صباحاً حيث يدخل الراميان سفر الدوسري ومحمد المالكي في مسابقة المسدس السريع 25م , وفي منافسات الجمباز يدخل جعفر الصائغ في مسابقة حصان القفز عند التاسعة صباحاً.

ويختتم منتخب الكاراتيه غداً مشاركته بالدورة عند العاشرة صباحاً بـ3 لاعبين حيث يخوض اللاعب طارق حامدي منافسات القتال لوزن فوق 84كجم , فيما سيتواجد ماجد الخليفة في منافسات القتال لوزن تحت 84كجم، فيما يشارك مسفر الأسمري في منافسات الكاتا الفردي.