فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة ينظم محاضرات توعوية في مساجد وجوامع محافظة الليث

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة, ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع, عدداً من المحاضرات التوعية في جوامع ومساجد محافظة الليث, بهدف توعية الناس بأمورهم الدينية وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري, أن أولى هذه المحاضرات سيلقيها الشيخ علي الشديدي, بعنوان “كيف نستقبل رمضان” في الجامع الكبير يوم 25 /8 /1438هــ بعد صلاة المغرب بحي الوسقة, كما يلقي فضيلة الشيخ سعد الجدعاني, محاضرة بعنوان “مفاتيح التميز في رمضان” بجامع البدوان يوم 28 /8 /1438هــ بعد صلاة المغرب, ويلقي الشيخ علي الشبل, محاضرة بعنوان “أكل مال اليتيم ظلماً” بجامع التركي بعد صلاة المغرب يوم 26 /10 /1438هـ, بحي الشاقة الشمالية.

وأبان خيري أنه ستقام في يوم 27 /10 / 1438هــ بعد صلاة المغرب في الجامع الغربي بحي حفار, محاضرة بعنوان “شكر النعم” يلقيها الشيخ سعيد القحطاني, كما يلقي الشيخ علي الشديدي محاضرة بعنوان “من روائع القصص النبوية” يوم 29 /10 / 1438هــ في جامع المقرونة بالبراكيت بعد صلاة المغرب, ويلقي الشيخ حمدان السلمي, محاضرة بعنوان “دورة في تفسير سورة نوح” يوم 11 /11 / 1438هــ بعد صلاة العصر في الجامع الكبير , ويلقي الشيخ نفسه محاضرة يوم 12 /11 / 1438هــ بعنوان “إن إبراهيم كان أمة” بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير, فيما يلقي الشيخ عبدالفتاح البركاتي, محاضرة “سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منه” يوم 19 /11 / 1438هــ بعد صلاة المغرب بجامع صوانة.

وأفاد خيري أنه ستقام في يوم 3 /12 / 1438هــ بعد صلاة المغرب في جامع الحقبة, محاضرة بعنوان “فضل عشر ذو الحجة” يلقيها الشيخ عبدالرحمن الخالدي, ويلقي الشيخ علي الشديدي محاضرة يوم 26 /12 / 1438هــ بعنوان “بعض صفات المؤمنين في الكتاب و السنة” بعد صلاة المغرب في جامع سلم الزواهر, كما يلقي الشيخ محمد الشهري محاضرة يوم 29 /12 / 1438هـ بعنوان “وبشر المحسنين” بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بحي الوسقة .