إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب التسجيل في الفصل الصيفي لمدارس المقررات والنظام الفصلي

صراحة-سكاكا:أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات، عن بدء التسجيل في الفصل الصيفي لعدد من مدارس نظام المقررات والنظام الفصلي.

وأوضح مشرف نظام المقررات الأستاذ سعود بن عويد الفهيقي أن المدارس التي سيقام فيها الفصل الصيفي ستحدد لاحقاً بعد الانتهاء من التسجيل.

يذكر أن مدة الدراسة في الفصل الصيفي هي ثمانية أسابيع بداية من يوم الأحد 8/10/1438هـ، ويبداً التسجيل للراغبين العمل في الفصل الصيفي من مشرفين ومعلمين وإداريين “بنين” و “بنات ولطلاب وطالبات نظام المقررات والنظام الفصلي من يوم الأحد 26/8/1438هـ عبر الرابط: http://ow.ly/FV731009hUB إلى بداية الدارسة في الفصل الصيفي.