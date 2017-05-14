تعليم مكة المكرمة يبحث الاستعدادات للعام الدراسي القادم

صراحة-مكة المكرمة:عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اجتماعاً اليوم برئاسة مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية بالمنطقة محمد المدخلي .

وأشار المدخلي إلى أهمية الزيارات الميدانية من قبل أعضاء لجنة الاستعداد والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للوقوف على احتياجات المدارس والعمل على سد العجز منذ وقت مبكر وتهيئة الخطط التشغيلية للمدارس، والتهيئة الناجحة من الإدارات المعنية بحركة نقل المعلمين ووكلاء ومديري المدارس لتحقيق بداية جادة بكل فاعلية.

‎ وأكد أن إدارته تحرص على توفير جميع التجهيزات اللازمة للمدارس ومكاتب التعليم في صورة تكاملية لتحقيق الأهداف المنشودة للاستعداد للعام الدراسي القادم ووضع جدول زمني يتم من خلاله متابعة ما تم إنجازه ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لما يعترض عمل اللجان من تحديات بهدف تحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات مكتملة في جوانبها كافة .