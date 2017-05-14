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14 مايو, 2017   2921

الصحة :( 160) الف حالة طارئة أستقبلتها مستشفيات منطقة الرياض الشهر الماضي

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صراحة-الرياض:قدمت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة الرياض خدماتها لأكثر من 160 ألف حالة طارئة  خلال الشهر الماضي عبر 42 مستشفى داخل مدينة الرياض وخارجها .
وقد تنوعت الحالات التي أستقبلتها أقسام الطوارئ حيث شملت حالات الحوادث المرورية بالإضافة إلى حالات الولادة والأطفال وحالات أخرى تم التعامل معها من قبل الكوادر الطبية المدربة على سرعة  التعامل مع  الحالات الطارئة  . حيث تم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة  لعدد من الحالات وخرجت بعد أن تلقت العلاج اللازم فيما تم إدخال البعض منها أقسام التنويم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، وقد أستقبل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر هذه الحالات وبلغت أكثر من 27 ألف حالة تلاه مستشفى الملك خالد بالخرج بإستقبال أكثر من 18 الف حالة .

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