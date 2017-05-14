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14 مايو, 2017   3427

إدارة الأبواب بالمسجد النبوي توفر 3 آلاف عربة لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن استعداداً لشهر رمضان المبارك

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صراحة-المدينة المنورة:أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب حملة بعنوان “عربتك بين يديك” توفر 3 آلاف عربة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير الإدارة سعود بن مساعد الصاعدي, أنه سيتم إعارة من 450 الى 500 عربة يومياً بينما يتضاعف عدد العربات المستعارة خلال الإجازات ويوم الجمعة وشهر رمضان المبارك إلى 950 عربة.
وأضاف الصاعدي أن إدارة الأبواب تقدم خدمة العربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق إجراءات ميسرة وسهلة، بحيث يكتفى بما يضمن إعادة العربة بعد الاستفادة منها، مشيراً إلى أن إدارة الأبواب في صدد زيادة مواقع إعارة العربات لتسهيل الوصول إليها من جميع الأبواب في ساحات المسجد النبوي تيسيرا على الزوار .

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