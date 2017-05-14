الأرصاد تُطلق غداً الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في مجال البيئة

صراحة-الرياض:يفتتح معالى رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي غداً فعاليات ” الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في مجال البيئة ” ، وذلك بفندق مريديان جدة .

ويُعد الملتقى الذي يستمر يومين منصة مهمه تجمع بين المسؤولين والمتخصصين والجمعيات البيئية، بهدف عرض أفضل الممارسات في مجال العمل البيئي بجانب تبادل الآراء والتجارب البيئة ,حرصاً من الهيئة لتعزيز فرص تحقيق التكامل المنشود بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة بالعمل البيئي، وتطوير الشراكات الحكومية في مجال البيئة .