الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالحرس الوطني يطلقان حملة تبرع بالدم لمنسوبي الهيئة

صراحة-الرياض:اطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، تستمر خمسة أيام في عدة مواقع تابعه للهيئة.

وتقدم معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم المتبرعين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني يدعم جهود القطاعات الصحية من خلال الحملات التي تقيمها المؤسسات الحكومية أو حتى من خلال تلك التي تقيمها المستشفيات في الأماكن العامة والمهرجانات.

وكانت الإحصائية الأولى للمتبرعين خلال الساعات الأولى من الصباح تجاوزت الـ100 متبرع.

ويباشر عربة التبرع التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني خمسة فنيي مختبر وطاقم طبي إضافي من قبل الهلال الأحمر السعودي مكون من طبيب وفني إسعاف، فيما تحوي العربة على غرفتي فحص وخمسة أسرة للتبرع بالإضافة ستة مقاعد انتظار.

من جهة أخرى وفر الهلال الأحمر السعودي سيارة إسعاف للطوارئ خلال الحملة.