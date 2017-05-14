نائب أمير عسير يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأبها

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاستقبال حث سموه الجميع على تقديم العمل الجاد وتضافر الجهود في خدمة المنطقة, وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات بعسير, متمنياً للجميع دوام التوفيق.

من جانبه قدّم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأبها شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على استقبالهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة