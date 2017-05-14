733 مختبر لأساسيات الهندسة (FE) بقسميه العام والتخصص

صراحة-الرياض:أنهى المركز الوطني للقياس يوم أمس السبت 17 شعبان 1438هـ، تطبيق اختبار أساسيات الهندسة (FE).

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس والمتحدث الرسمي إبراهيم الرشيد أن المركز وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين عقد الاختبار للمتقدمين بقسمية العام والتخصص، عبر مقرات الحاسب الآلي في الرياض وجده والدمام، مشيراً إلى أن الاختبار يأتي انطلاقًا من الحرص على تطوير مهنة الهندسة والارتقاء بالعاملين فيها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمهنية، إضافة إلى زيادة التنافس فيما بينهم والاستثمار في تخصصاتهم المهنية.

وأكد مدير العلاقات والإعلام أن الاختبار يستهدف حديثي التخرج في اخر سنتين من أحد برامج البكالوريوس الهندسية المعتمدة، حيث يشترط لدخول الاختبار عضوية سارية في الهيئة السعودية للمهندسين.

وأضاف أن موافقة مجلس الوزراء صدرت على نظام مزاولة المهن الهندسية، حيث يفحص الاختبار القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين حديثي التخرج، كما يساعد الاختبار على تقويم أداء المهندس، وكفاءته المهنية ومعرفة نقاط الضعف وتأهيلها، ويعتبر الخطوة الأولى لطريق المهندس المحترف، وزيادة الفرص الوظيفية.

يذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.