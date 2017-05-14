أمير الباحة يستقبل الرئيس العام لهيئة التحقيق والإدعاء العام

صراحة-الباحة:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله ، يرافقه رئيس فرع الهيئة بالمنطقة سعد بن محي القحطاني.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير الباحة بالشيخ آل عبدالله، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة .

ونوه سموه بالدور الكبير والفاعل الذي تقوم به الهيئة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه المصلحة العامة، مشيداً بالجهود التي يقوم بها فرع الهيئة بمنطقة الباحة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث العديد من الأمور والموضوعات المتعلقة بعمل فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة .

من جهته أعرب معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والإدعاء العام عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على حفاوة الاستقبال ودعمه الدائم لكافة أعمال وجهود فرع الهيئة بالمنطقة، مشيداً بالتعاون الكبير والبناء من قبل الإدارات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة الباحة مع فرع الهيئة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري .