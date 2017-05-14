التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> أمير عسير يستقبل مدير ووكلاء جامعة الملك خالد
14 مايو, 2017   2553

أمير عسير يستقبل مدير ووكلاء جامعة الملك خالد

000-8801983311494761158518

 

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, في مكتب سموّه بالإمارة اليوم، معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, يرافقه عدد من وكلاء الجامعة .
وفي بداية اللقاء، تسلّم سموّه من معالي مدير الجامعة ” شهادة الاعتماد المؤسسي ” التي حصلت عليها الجامعة مؤخراً من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم, خلال الفترة من شهر مايو 2017م , إلى شهر ابريل 2024م .
وحثّ سموّه الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية في المنطقة ومواكبة التغيرات العالمية في شتى المجالات .
بدوره أعرب معالي مدير جامعة الملك خالد، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع البرامج والأنشطة بجامعة الملك خالد.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA