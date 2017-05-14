أمير عسير يستقبل مدير ووكلاء جامعة الملك خالد

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, في مكتب سموّه بالإمارة اليوم، معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, يرافقه عدد من وكلاء الجامعة .

وفي بداية اللقاء، تسلّم سموّه من معالي مدير الجامعة ” شهادة الاعتماد المؤسسي ” التي حصلت عليها الجامعة مؤخراً من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم, خلال الفترة من شهر مايو 2017م , إلى شهر ابريل 2024م .

وحثّ سموّه الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية في المنطقة ومواكبة التغيرات العالمية في شتى المجالات .

بدوره أعرب معالي مدير جامعة الملك خالد، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع البرامج والأنشطة بجامعة الملك خالد.