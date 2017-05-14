إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن موعد مقابلة المرشحين لوظيفة حارس مدرسة

صراحة – محمد المحسن : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة شؤون الموظفين، عن مواعيد مقابلة المرشحين لوظيفة حراس مدارس البنات بالمنطقة.

وطالب مدير إدارة شؤون الموظفين الأستاذ مسلط بن حمود الرويلي المرشحين الحضور لمقر الإدارة بمدينة سكاكا “مكتب الشؤون الإدارية والمالية” لإجراء المقابلة الشخصية، بدءاً من يوم الاثنين 19/8/1438هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/8/1438هـ، مصطحبين معهم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة.

مشيراً إلى أن المتقدمين اللذين لم تظهر أسماءهم في برنامج “ساعد”، وسبق لهم التقدم لهذه الوظائف على موقع الإدارة والتسجيل في برنامج “ساعد”، وتنطبق عليهم شروط الإعلان، بإمكانهم مراجعة الإدارة والتقدم بطلب مرفق به ما يتثبت تسجيله ببرنامج “ساعد” خلال فترة الإعلان والمقابلة.

والمرشحين هم: