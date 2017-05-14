STC أعمال الشريك الداعم مع مسك الخيرية لمنتدى اليونسكو للمنظمات غير الحكومية

صراحة – خالد الحسين :ساهمت شركة الاتصالات السعودية STC ممثلة في قطاع الأعمال بدعم منتدى اليونسكو الدولي للمنظمات غير الحكومية بخدمات الانترنت عالي السرعة والاتصال من خلال Wi-Fi، والذي نظمته “مسك الخيرية” مؤخراً.

وتأتي مشاركة STC أعمال في هذا المنتدى تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الاتصالات السعودية و”مسك الخيرية” نحو دعم الفعاليات وتفعيل الشراكات المجتمعية والمؤتمرات التعليمية والإعلامية والثقافية والتقنية التي تمكن الشباب السعودي من الحصول على أفضل الممارسات والتجارب العالمية ومساعدتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 واستمراراً لنهجها الفعال في التواصل مع عملائها الاستراتيجيين، وفي إطار مساهمتها الريادية لتطوير ودعم الشباب السعودي.

يذكر أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 250 مؤسسة غير حكومية من دول عدة حول العالم، إلى جانب عدد من البارزين اجتماعيا ورواد الأعمال المؤثرين، من بينهم مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، وبطل العالم لألعاب القوى كارل لويس، إضافة إلى أكثر من 1500 موفد وممثل لجهات ريادية ومؤسسات غير حكومية.