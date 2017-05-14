“التجارة” تضبط خلال أسبوع 24 منشأة عقارية مخالفة لنظام المقيمين المعتمدين

صراحة – نواف العايد : ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الماضي 24 منشأة عقارية مخالفة لنظام المقيمين المعتمدين خلال جولات تفتيشية نفذتها في 10 مدن في أنحاء المملكة، وقد بدأت هذه الحملة وتستمر لضمان تطبيق القرار الوزاري رقم( 531 )بتاريخ 3 / 6 / 1435 هـ والذي نص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين .

وتنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) التي ضبطتها فرق الضبط بالوزارة والتي تستوجب العقوبة وفقًا للنظام وهي مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.

كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت ١٤٥ دورة تدريبية متخصصة في تقييم العقار حضرها ٤٨٤٠ متدرباً في ١٧ مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها الأساسية المؤقتة لـ ١٠٩٥ شخصاً من القائمين بأعمال التقييم قبل نفاذ النظام والذي اشترط لحصولهم على صفة الاعتماد قبل تاريخ 1/12/2017م أن يجتازوا اختبارات الهيئة لسبع مناهج تدريبة في مجال التقييم العقاري وتسجيل 2000 ساعة خبرة في بوابة الهيئة الالكترونية( قيمة ).