“تعليم عسير” يعلن بدء الإيفاد للدراسات العليا

صراحة – نواف العايد : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير, ممثلة في إدارة التدريب والإبتعاث ” بنين ـ بنات “، الراغبين والراغبات في استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه عن طريق الإيفاد الداخلي أو الابتعاث الخارجي، سرعة إنجاز متطلبات التقديم تمهيداً لرفع الملفات للوزارة.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي بن محمد آل كركمان، أنه تم اعتماد خطة وشروط الإيفاد للدراسة في الداخل ” بنين ” ، حيث تم تحديد السادس من شهر رمضان المبارك من العام الحالي موعداً نهائياً لاستقبال ملفات المتقدمين ، مشيراً إلى أنه تم إيقاف العمل ببرنامج ” حريص “، على أن ترسل النماذج مكتملة على البريد الإلكتروني aseertrainacad@gmail.com ، وتكون المقابلات الشخصية خلال الفترة من 9-12 /9 /1438هـ، منوهاً أنه يمكن الحصول على النماذج المطلوبة عبر موقع إدارة التدريب التربوي بعسير.

وبين آل كركمان أنه تم تحديد يوم الأربعاء 28-8-1438هـ موعداً نهائياً لاستقبال الملفات ورفعها للوزارة للمتقدمات للإيفاد الداخلي ، وذلك بعد الحصول على النماذج الخاصة بالإيفاد عبر بوابة تعليم عسير، من خلال أيقونة التدريب التربوي ” بنات “، كما تم تحديد يوم الأحد 7-11-1438هـ موعداً لبدء استقبال ملفات المتقدمات للابتعاث الخارجي ، على أن يتم تسليم الملفات في إدارة التدريب التربوي ” بنات ” بتعليم عسير, قبل اليوم الـ 21 من شهر ذي القعدة من العام الحالي .