20817 ألف طالبا وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الدوادمي

صراحة – فيصل القحطاني : أدى 20817 طالبا وطالبة في جميع مدارس تعليم الدوادمي والقطاعات التعليمية التابعة لها المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي 1437هـ / 1438هـ.

وتفقد مدير إدارة تعليم محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، سير الاختبارات الفصل الدراسي الثاني لمدارس المحافظة وأداء اللجان المشكلة، حيث أكد أن الإدارة

وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لمدارس المحافظة من أجل تسهيل عملية الاختبارات في بيئة تربوية وتعليمية مناسبة, وتكليف عدد من المشرفين التربويين للقيام بجولات ميدانية لمتابعة سير الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.