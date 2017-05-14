“الانضباط” تغرم أندية الأهلي والفيصلي والاتحاد وهجر

صراحة – نواف العايد : غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناديي الأهلي بمبلغ (15.500) ريال والفيصلي بمبلغ (22,500) ريال ، لتأخر الناديين في النزول لأرضية الملعب للمرة الثانية للأهلي والثالثة للفيصلي في الموسم الحالي ، الأمر الذي أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف .

كما غرمت اللجنة مدرب فريق الاتحاد خوسيه سييرا بمبلغ (25,000) ريال لامتناعه الحضور إلى المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري “جميل” السعودي للمحترفين لكرة القدم ، ويعد القرار قابل للاستئناف ، وغرمت أيضا نادي هجر بمبلغ (5.000) ريال لحصول ستة من لاعبي الفريق الأول على بطاقات صفراء في المباراة التي أقيمت بين هجر ووج ، ضمن بطولة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف .