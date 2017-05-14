القوات البحرية الملكية السعودية تنظم فعاليات يوم البيئة

صراحة – فيصل القحطاني : قامت القوات البحرية الملكية السعودية بتنظيم فعاليات يوم البيئة لعام 1438هـ بحضور معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، وذلك بناء على الدعم الدائم والمستمر من قبل الحكومة الرشيدة في هذا المجال من أجل حماية البيئة والحفاظ على نظامها البيولوجي وحماية مواردها الطبيعية.

واشتملت هذة الفعاليه على إقامة ندوة ومعرض وبمشاركة حافلة من جامعه الملك سعود ومدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه ووزارة البيئة والمياة والزراعه والإداره العامة لصحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة والإدارة العامه للخدمات الطبيه للقوات المسلحة وقاعدة الملك سلمان البحرية قسم المختبرات البحرية وادارة الدفاع ضد اسلحة التدمير الشامل وذلك تحت اشراف إدارة السلامة بالقوات البحرية .

وتهدف القوات البحرية الملكية السعودية من إقامة هذه الفعاليه إلى التوعية بالدور المهم في حماية البيئة من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة لحمايتها وزيادة الوعي البيئي لدى فئات المجتمع .