مدني منطقة الرياض يغلق 9 محلات مخالفة في مدن ومحافظات المنطقة

صراحة – محمد المحسن : انطلقت اليوم حملة الدفاع المدني لسلامة الوقائية في محافظات ومدن منطقة الرياض، وذلك تحت إشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي.

وتأتي هذه الحملة الوقائية في إطار استعداد الدفاع المدني لموسم شهر رمضان المبارك وموسم الصيف ، حيث يعمل مفتشوا السلامة بالكشف على العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها : الفنادق ، والشقق المفروشة ،والمطاعم ، والمجمعات التجارية ، والأسواق ، والمستودعات ، وصالات الأفراح ، والمدن الترفيهية، وعدد من المواقع الحيوية .

الحملة في يومها الأول رصدت عدداً من المخالفات في مواقع مختلفة سواء في مدينة الرياض أو المحافظات استوجبت بعضها الإغلاق الفوري بسبب خطورتها الحالة فيما أعطيت بعض المنشآت إشعارات لمعالجة مخالفاتهم بسرعة خلال مدة قصيرة لاتتجاوز ثلاثة أيام بحسب نوع المخالفة .

وقد أسفرت حملة الدفاع المدني في يومها الأول عن تسجيل عدد من المخالفات حيث تم إشعار 95 محلاً من مختلف الأنشطة وتم إغلاق 9محلات وتم تعديل ملاحظاتها بشكل فوري لـ20 محلاً .

وفي محافظة الخرج شملت الحملة 23 موقعاً تم مخالفة 10مواقع، حيث تضمنت المخالفات، وجود سكن عمالة واستغلال الارتدادات وعدم اكتمال الأنظمه الوقائية والتمديدات الكهربائية العشوائية والتخزين العشوائي وعدم وجود تصريح دفاع مدني و تعطل الأنظمه المتوفرة .

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالجميع على العمل على توفير وسائل السلامة وصيانتها والوقاية من الأخطار، مع التأكد من معرفة العاملين لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا سمح الله، ومعالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع .