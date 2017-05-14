هيئة السياحة تنظم ورشة عن إعلام السياحة والتراث في حائل

صراحة – خالد الحسين : نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في إدارة الإعلام وعلاقات الشركاء ومركز تنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالتعاون مع فرع الهيئة بمنطقة حائل ورشة عمل إعلام السياحة والتراث الوطني في مدينة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتناولت الورشة التي قدمها المستشار بإدارة الإعلام خالد السهيل تفاصيل حول الإعلام السياحي وإعلام التراث وأهميتهما في إثراء المحتوى المحلي السياحي والتراثي والتعريف به في الداخل والخارج من خلال استخدام منصات الإعلام التقليدي والحديث.

كما تناولت الورشة القوالب الإعلامية المستخدمة في إيصال رسائل الإعلام السياحي بما في ذلك استثمار وسائل التواصل الاجتماعي وابتكار مزيد من الطرق الإبداعية التي تساعد في إيصال المعلومة للمتلقي.

وفي ختام الدورة قام المهندس فيصل مدني مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بتوزيع شهادات حضور الدورة على المشاركين.

وقدم كلمة أشاد فيها بجدية المشاركين وحماسهم، وأوضح أن الإعلام شريك مهم في تحقيق استراتيجيات هيئة السياحة والتراث الوطني التي تهدف إلى التعريف بالسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل.

وتأتي هذه الورشة ضمن ورش الإعلام السياحي في المنطقة والتي نظم منها أربع ورش العام الماضي في كل من الطائف وجدة والقصيم والباحة.