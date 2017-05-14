حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.



صراحة – نواف العايد : صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأنه استمرار لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) بتوفيق الله خلال الفترة ١٠- ١٧ /٨/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر،

حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب الموادالمخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبنائها. ولمقتضيات الموقف فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة مماأسفر عنه القبض على عدد (٥) خمسة أشخاص من الجنسية الأثيوبية و(٢) شخصان يمنيا الجنسية .. وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٥٤.٥٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون كيلوجرام وخمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى والله ولي التوفيق.