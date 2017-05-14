اختيار (الطالب) رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للضيافة التراثية

صراحة – فيصل القحطاني : تم اختيار الدكتور صلاح بن خالد الطالب رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للضيافة التراثية (نُزُل) وممثلا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجلس إدارة الشركة، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مؤخراً بالرياض.

وتقدم الطالب بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعم سموه له في تولي إدارة مجلس الشركة.

ويشغل الدكتور صلاح الطالب حالياً منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف العام على برنامج التطوير الشامل، فيما تدرج في عدد من المناصب الوظيفية في الهيئة منذ عام 2001م.

وحصل الطالب على درجة الدكتوراه في المحاسبة والمالية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م، كما حصل على العديد من الشهادات المهنية والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الإدارة والقيادة والمالية. وأيضاً شارك بالأبحاث العلمية في العديد من المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، واشرف على العديد من المشاريع التطويرية والتمويلية.

وتعد “الشركة السعودية للضيافة التراثية” إحدى شركات الاستثمار السياحي والتراثي التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتم إقرارها مؤخرا من الدولة، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس الشركة بموجب قرار رقم (93) تاريخ 1/4/1434هـ والقرار الوزاري رقم (514) تاريخ 15/7/1436هـ، لتتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، وتحفيز وتطوير الاستثمار فيه، وتنظيم وإطلاق شركات الاستثمار السياحي.

وتأسست الشركة للمساهمة في العناية بالتراث الحضاري والحفاظ عليه من خلال الاستفادة من بعض المباني التراثية والمواقع الأثرية كمرافق إيواء وضيافة تراثية فضلاً عن تنميتها اقتصاديا بأسلوب يحافظ على بقائها واستدامتها ويجعلها مصدرا لفرص عمل وحاضنا لأنشطة متنوعة من المنتجات السياحية.

وقد تم إطلاق “الشركة السعودية للضيافة التراثية” برأس مال 250 مليون ريال، حيث تم توزيع رأس مال الشركة على المساهمين المؤسسين وهم: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.