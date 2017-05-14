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14 مايو, 2017   2852

الرباع السلمي يحقق برونزية رفع الاثقال في دورة الألعاب الإسلامية ” باكو 2017 “

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صراحة – نواف العايد : حقق لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع فيصل السلمي المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كجم اليوم ، ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو .
وشهدت منافسات الوزن 62 كجم، منافسة كبيرة بين الرباعين، أصحاب المراكز الأولى ، حيث تمكن الإندونيسي إيروان ايكو بعد تحقيقه مجموع 290 نقطة من تحقيق الميدالية الذهبية، فيما أحرز اللاعب المصري الميدالية الفضية بمجموعة 275، فيما تمكن السعودي فيصل السلمي “19 سنة ” من تحقيق الميدالية البرونزية ، محققاً 266 نقطة .

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