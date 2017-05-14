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الرئيسية >> التعليمية >> تعليم جازان يستقبل 76 ألف طالب وطالبة ويشكل فرق طوارئ لصيانة المدارس أثناء الأمطار
14 مايو, 2017   3588

تعليم جازان يستقبل 76 ألف طالب وطالبة ويشكل فرق طوارئ لصيانة المدارس أثناء الأمطار

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صراحة – نواف العايد : استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أكثر من 76 ألف طالب وطالبة بالمرحلة المتوسطة والثانوية نظام مقررات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1437/ 1438هـ منهم 22 ألف طالب وطالبة بالثانوية ( نظام فصلي ) بدأت اختباراتهم الأربعاء الماضي في المدارس التابعة للإدارة، في ظل تجهيز لجان الاختبارات وتهيئة الأجواء التربوية والتعليمية للطلاب والطالبات .
وتفقد مدير عام التعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي اليوم سير الاختبارات بمتوسطة وثانوية الاساملة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أبوعريش ، حيث اطلع على أعمال اللجان وتجول في قاعات الاختبارات مشيدا خلال جولته بما اطلع عليه من تنظيم اللجان وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للاختبار، كما تفقد مساعدو المدير العام ومديرو مكاتب التعليم بمحافظات منطقة جازان سير الاختبارات في جولات متفرقة, حيث اطمأن الجميع على الاستعدادات والخطط التي نفذتها المدارس لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء التربوية لأداء الاختبارات .
من جهة أخرى وجه مدير عام التعليم بمنطقة جازان إدارات الأمن والسلامة بمتابعة التقارير عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان خلال الأيام الحالية, والعمل على دعم مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات, وتشكيل فرق للطوارئ للعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات صيانة المدارس أيام الاختبارات بشكل استثنائي عبر إدارة التشغيل والصيانة .

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